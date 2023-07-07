العرفي: طلب “المشري” عدم التعامل مع “الشنطي” خلط للأوراق وتلاعب بالمناصب السيادية

اعتبر عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي” أن، أداء “خالد المبروك” اليمين القانونية رئيسا لهيئة الرقابة أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لن يقدم ولن يؤخر شيئا، فمن أين وكيف سيعد تقاريره.

وأضاف “العرفي” في تصريحات صحفية متسائلا: أي عمل سيمارسه “المبروك” في ظل وجود جهاز الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية؟

وأشار إلى أن، طلب رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” عدم التعامل مع رئيس الرقابة الحالي “سليمان الشنطي” خلط للأوراق وتلاعب بالمناصب السيادية.

وأوضح أنه، يجب تسمية المناصب السيادية وتوحيدها من خلال فتح باب القبول أمام المترشحين.