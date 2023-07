خلال اجتماع رفيع.. وزير التخطيط يكشف عن قيمة ما خصص لكل منطقة من مناطق ليبيا الجغرافية

قال وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، إن مشروعات التنمية وزعت على جميع المناطق وفق مشروعات وبرامج أجازها ديوان المحاسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ووزراء التربية والتعليم والحكم والمحلي، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وذكر الزيداني أن 1.8 مليار دينار خُصصت لمشروعات المنطقة الشرقية، و1.3 مليارات دينار لمشروعات المنطقة الغربية، و 1.2 مليار دينار لمشروعات المنطقة الجنوبية، و800 مليون للمنطقة الوسطى.

وأشار الزيداني إلى صرف مليار دينار كتنمية محلية لصالح وزارة الحكم المحلي لتتولى توزيعها على البلديات بشكل مباشر.

وأضاف الزيداني أنه جرى صرف ماقيمته 7 مليارات دينار للمشروعات الاستراتيجية، والتي من بينها “الطريق الدائري الثالث وطريق أجدابيا – جالو وطريق غات – أوباري، إلى جانب 3 مليار دينار لمشروعات الكهرباء المختلفة.

من جانبه، شدد الدبيبة على ضرورة توضيح وزارة التخطيط والأجهزة التنفيذية تفاصيل وبيانات جميع المشروعات، في كل مدينة ومنطقة وقيمة المشروع ونسب الإنجاز.

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة الحكم المحلي لاستكمال إجراءات صرف مخصصات البلديات عن العام المالي 2022 بعد تقديم تقارير المتابعة المالية والفنية عن العام 2021.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة صرف الميزانية التشغيلية للمدارس قبل بداية العام الدراسي القادم على أن يتم صرفها بشكل مباشر للمدارس.

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية

