ليبيا الان

لنقي: أقترح العمل بـ”دستور 51″ لمدة 5 سنوات

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي إن ما يقوم به مجلسا النواب والدولة من إجراءات لا تعالج الأزمة الليبية بل مجرد ترقيع لثوب بالٍ لا ينفع معه الترقيع.

واقترح لنقي في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، حلا للخروج من الأزمة قبل تدهور الوضع يتمثل في بذل جهد وطني حقيقي من المجلسين لإقرار العمل بدستور الاستقلال لسنة 1951 لمدة5 سنوات على الأقل حتى تهدأ الأوضاع ويستقر الأمن وتنتعش الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، مؤكدا أنه بعد ذلك يمكن إجراء استفتاء على شكل الدولة ونظام الحكم.

 

الوسوم

لنقي ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك