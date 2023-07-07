القبض على مواطن يقوم بتخزين وتهريب كميات كبيرة من الديزل

تمكن “مركز شرطة الفعكات” بمديرية امن بنغازي من القبض على مواطن يقوم بتهريب وقود الديزل على متن شاحنة نوع افيكو (ثلاجة) ضُبط على متنها 18.000 ألف لتر من وقود الديزل ويستعمل مزرعته بمنطقة ام مبروكة لتخزين كميات كبيرة من الوقود.

وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة الفعكات مفادها ان أحد الأشخاص يقوم بتخزين كميات كبيرة من وقود الديزل داخل مزرعته بمنطقة أم مبروكة ويقوم بتهريبها إلى مدينة اجدابيا والكفرة وبيعها بأسعار مُتفاوتة .

وحسب المعلومات الواردة انه بصدد نقل كميات كبيرة من وقود الديزل على متن شاحنة نوع إفيكو ثلاجة من مزرعته إلى مدينة الكفرة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الفعكات عميد محمد بورويص تعليماته بالتحري والتأكيد على المعلومات الواردة وبمُتابعة رئيس وحدة الإستدلال نقيب محمد حيمة وعقُب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المزرعة.

وتم انتقال أعضاء التحريات ومُداهمة المزرعة وتم ضبط عدد 16 خزاناً بلاستيكِياً سعة 1000لتر وعدد 10 براميل حديدية سعة 200 لتر اي المجموع الكُلي 18.000ألف لتر من وقود الديزل وتم ضبط الشخص المطلوب والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ح.ع.م.من مواليد 1981 ليبي الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.