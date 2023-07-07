جنايات طرابلس تقضي بالسجن المؤبد والغرامة والحرمان من الحقوق المدنية لمتهم

استعملت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة متهم بجلب مؤثرات عقلية إلى البلاد؛ وقضاء الحكم ينتهي إلى إدانته.

وتمم رئيس النيابة بمكتب النائب العام، في وقت سابق، تحقيق واقعة جلب شحنة مؤثرات عقلية عبر البحر لغرض الاتجار بها؛ عقب أن تعمد شارٍ لها تزوير وثائق رسمية تضمَّنت إقراراً بإذن استيرادها من بلد المنشأ على خلاف الحقيقة؛ فقرر رفع الدعوى الجنائية قبِل من ارتكب الفعل المجرم.

ونظرت محكمة جنايات طرابلس الواقعة والأدلة المطروحة أمامها؛ ثم قضت في جلسة حكم الدعوى؛ بإدانة المتهم؛ وأنزلت به عقوبة السجن المؤبد؛ وغرمته مبلغ عشرة آلاف دينار؛ وحرَمته من حقوقه المدنية.