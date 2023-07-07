عودة الاشتباكات في العجيلات غرب طرابلس.. وشركة الكهرباء الليبية تستغيث

تجددت الاشتباكات المسلحة في مدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس وتسببت في ضرر بالشبكة الكهربائية بالمدينة وانقطاع التيار عن بعض المناطق.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان مقتضب أمس الجمعة إن خطوط نقل الكهرباء تعرضت للتلف جراء الاشتباكات، مشيرة إلى أن فرق الصيانة التابعة لها مستعدة للبدء في أعمال الصيانة وإعادة التيار فور انتهاء الاشتباكات.

وقالت مصادر إن الاشتباكات التي اندلعت منذ مساء أمس الأول الخميس كانت بين عائلة بالكور، وعائلة الفهري، في منطقة الشبكية وسط أنباء عن حدوث عدد من الإصابات.

وتعاني العاصمة طرابلس ومدن غرب ليبيا من الفوضى الأمنية جراء سيطرة الميليشيات المسلحة على المنطقة الغربية بالكامل.

ومنذ يومين أغلقت ميليشيا الكابو الطريق الساحلي من كوبري مصفاة الزاوية شرقاً حتى بوابة رأس يوسف غرباً، بعد ما تم القبض على اثنين من قاداتها في معبر رأس جدير، مطلوبين من النائب العام.

وألقي القبض الاثنين الماضي، على المدعو عبدالرؤوف الكابو الملقب (زازا) والمدعو رياض بالحاج المطلوبين للنائب العام في معبر رأس اجدير وتسليمهم لمقنعين زوارة.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس أواخر شهر مايو الماضي، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في منطقتي “رأس حسن” و”جرابة”، بين ميليشيا قوة الردع التابعة للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وميليشيا اللواء 444 قتال، الموالي لحكومة الوحدة على خلفية اختطاف النقيب مصعب زريق، أحد قيادات الأخير.

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وفي نفس الشهر شهدت منطقة ضي هلال بمدينة الزاوية، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين عناصر ينتمون لجهاز مكافحة الإرهاب ومجموعة مسلحة أخرى على خلفية مقتل أحد سكان المدينة أسفرت عن مقتل شخصين.

وفي أيام عيد الفطر الماضي اندلعت اشتباكات دامية في مدينة الزاوية بين الميليشيات، سقط خلالها 4 قتلى منهم 2 من المدنيين وأصيب 3 آخرين.

كما اندلعت في مارس الماضي اشتباكات مسلحة في طريق الحاجة بمدينة الزاوية قتل خلالها شاب وأصيب اثنين آخرين.