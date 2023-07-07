القبض على مواطن هرب 18 ألف لتر ديزل في “الفكعات”

الوطن/متابعات
نمكن “مركز شرطة الفعكات” من القبض على مواطن قام بتهريب 18000 ألف لتر وقود من الديزل على متن شاحنة وداهمة مزرعته بمنطقة ام مبروكة التي كان يستعملها لتخزين كميات كبيرة من الوقود
وقام اعضاء المركز بضبط 16 خزاناً بلاستيكِياً سعة 1000لتر وعدد 10 براميل حديدية سعة 200 لتر و تم القاء القبض على الشخص المطلوب والإنتقال به إلى المركز وبالتحقيق معه تبين أنه ليبي الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة
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