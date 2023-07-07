القبض على مواطن هرب 18 ألف لتر ديزل في “الفكعات”

الوطن/متابعات

نمكن “مركز شرطة الفعكات” من القبض على مواطن قام بتهريب 18000 ألف لتر وقود من الديزل على متن شاحنة وداهمة مزرعته بمنطقة ام مبروكة التي كان يستعملها لتخزين كميات كبيرة من الوقود