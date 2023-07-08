“القلاي” يجدد المطالبة بحقوق المعيدين المالية والإدارية

الوطن| رصد

جدد عضو نقابة مُعيدي مصراتة عصام القلاي مطالبات النقابة للحكومة المنتهية بتحسين الظروف المعيشية للمعيدين وزيادة رواتبهم وصرفكل المستحقات المالية لهم، وإيفادهم للخارج.

وأشار القلاي في تصريحات إلى ما أوضحه البيان الذي اصدرته النقابة مؤخرًا حول حرمان مُعيدي مصراتة كافة حقوقهم، منها حق الدراسة والإيفاد وكذلك زيادة الرواتب حسب الجدول الموحد.

وأكد أن اقتصار الحرمان من الزيادة بالرواتب على شريحة المُعيدين فقط لتبقى هي الشريحة الوحيدة الأقل لتبقى تقاضيًا في الدولة براتب680 دينار ليبي.

وقال ” نحن قدمنا عدة شكاوي لمكتب النائب العام الصديق الصور والآن ننتظر خطوات النائب العام وما وعدنا به لإنصاف شريحة المُعيدين”.