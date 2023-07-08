دائرة الاتهام بمحكمة بروكسل تحكم ضد مؤسسة الاستثمارات الليبية وتوقف رئيسها وتصادر 15 مليار يورو

العنوان

ذكرت صحيفة Le Vif البلجيكية أن دائرة الاتهام بمحكمة بروكسل حكمت ضد مؤسسة الاستثمارات الليبية في نزاعها مع الأمير لوران.

وأضافت الصحيفة البلجيكية، أن الدائرة أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس المؤسسة علي محمود و تصادر 15 مليار يورو من حساباتها.

وأشار الصحيفة إلى أن المدعي العام البلجيكي أوقف قاضي التحقيق السابق ميشيل كليز لاتهامه بالفساد و استغلال نفوذه لصالح محمود بعد إفراجه على 2 مليار يورو مجمدة تشوبها شبهة غسيل الأموال.

وأكدت غرفة المراهنات أيضا ضبط جنائي لقاضي التحقيق ميشيل كليز بمبلغ 15 مليار يورو على حسابات هيئة الاستثمار الليبي.

وكان صندوق الثروة السيادية الليبي دخل والأمير البلجيكي لوران في نزاع قانوني لعدة سنوات، حيث يطالب شقيق الملك بتعويضات بعد خرق أحادي الجانب لعقد أعمال التشجير في الصحراء الليبية.