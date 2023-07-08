على هامش ندوة “أوبك” بفيينا.. مباحثات لتعاون ليبيا مع نيجيريا في مجال النفط والغاز

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية محمد عون، اجتماع مع وزير الطاقة النيجيري أمب قابريل، والمدير التنفيذي لمؤسسة البترول النيجيرية ميلي كاياري، على هامش فعاليات الندوة العالمية الثامنة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقالت وزارة النفط في بيان إنه تم في هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العديد من المجالات التي تهم البلدين وتهم القارة الأفريقية في العموم.

كما تم التطرق إلى امكانية الاستفادة من إمكانيات نيجيريا وتحولها نحو تكرير النفط، والاستفادة من إمكانيات الشركات الخدمية في البلدين الشقيقين.

وأشارت وزارة النفط في البيان إلى أن هذا يأتي من حرص دولة ليبيا على النهوض بالدور الأفريقي، وتوظيف الطاقات البشرية والمصادر الطبيعية بالقارة لخدمتها والمساهمة في نهضتها، وكان هذا وفق المحاور التالية:

• رؤية البلدين للانتقال الطاقوي وتبعاته على القارة.

• أهمية أن تكون للقارة الأفريقية هدف واحد وكلمة موحدة في مؤتمر المناخ في دورته 28 الذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة فى نهاية هذه السنة.

• امكانية نقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية، وقد تم الاتفاق المبدئي على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في البلدين الشقيقين لتقييم هذا المشروع الضخم حتى يتم الوصول إلى قرار مبني على قواعد علمية واقتصادية سليمة، وعلى استراتيجية طويلة المدى.

• استمرار التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين.

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