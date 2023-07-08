7 قوائم و11 فرداً يتنافسون في انتخابات المجلس البلدي إجدابيا اليوم

الوطن/رصد

أعلن رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي في اجدابيا مفتاح عبد الخالد في تصريحات تلفزيونية أن الترتيبات لاستقبال الناخبين في البلدية قائمة على قدم وساق لاستقبال الناخبين والقيام بالعملية الانتخابية

وقال الرئيس تقدم للتسجيل في منظومة الناخبين حوالي 17 ألف ناخب وعدد المراكز بلغ 20 مركز قسمت إلى 9 مراكز تحوي محطتي رجال ومحطة نساء والاحد عشر محطة باقية للنساء والرجال

وذكر بأن المتقدمين للترشح لعضوية المجلس البلدي 7 قوائم و11 من الأفراد وحدد الجمعة هو يوم الصمت الانتخابي والسبت سيكون يوم الانتخاب منوهاً الى ان المراكز ستفتح الساعة 9 وستقفل الساعة 6

وختم بالقول أنه تم عقد اجتماعات مع الغرفة الأمنية بأجدابيا لتأمين جميع المراكز بالشكل الذ يستطيع به المواطن من القيام بالعملية الانتخابية بشكل أمن وانتخاب مجلس بلدي يمثله أجدابيا بشكل حضاري