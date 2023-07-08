وزارة الإسكان المنتهية تناقش أعمال المكاتب الهندسية بمنطقة تاورغاء

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة، أعمال وتقارير المكاتب الهندسية المكلّفة بمنطقة تاورغاء، كما تم الاتفاق على إعداد موقف تنفيذي بشأن ما أُنجر من عمليات الحصر، وأحالت الوزارة عددا من الملفات المُستوفى شروطها إلى وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية بشأنها.