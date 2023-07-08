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وزارة الإسكان المنتهية تناقش أعمال المكاتب الهندسية بمنطقة تاورغاء

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

ليبيا/الوطن
التقى وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة بالحكومة المنتهية، خلال اجتماع مع مدير مكتب مشروعات المنطقة الوسطى بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة، أعمال وتقارير المكاتب الهندسية المكلّفة بمنطقة تاورغاء، كما تم الاتفاق على إعداد موقف تنفيذي بشأن ما أُنجر من عمليات الحصر، وأحالت الوزارة عددا من الملفات المُستوفى شروطها إلى وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية بشأنها.
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المناطق المتضررة المنطقة الوسطى تاورغاء ليبيا وزارة الإسكان والتعمير وزارة التخطيط

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الوطن الليبية

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