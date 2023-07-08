الدبيبة يشدد على وزارة التخطيط توضيح تفاصيل المشروعات وقيمتها ونسب الإنجاز

العنوان

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بضرورة توضيح وزارة التخطيط والأجهزة التنفيذية تفاصيل وبيانات كل المشروعات بالمدينة والمنطقة وقيمة المشروع ونسب الإنجاز.

وأصدر الدبيبة – خلال اجتماعه مع وزراء التخطيط والتربية والتعليم والحكم والمحلي – تعليماته لوزارة الحكم المحلي بضرورة استكمال إجراءات صرف مخصصات البلديات عن العام المالي 2022 بعد تقديم تقارير المتابعة المالية والفنية عن العام 2021.

وشدد رئيس الحكومة على وزيري التخطيط والتعليم بالعمل على صرف الميزانية التشغيلية للمدارس قبل بداية العام الدراسي القادم على أن يتم صرفها بشكل مباشر للمدارس، حتى تتمكن من الاستعداد الجيد لاستقبال تلاميذها وطلابها مع ضرورة المتابعة لتوزيعها وصرفها من قبل مكاتب المتابعة بمراقبات التعليم بالبلديات.

وقدم من جانبه وزير التربية والتعليم موقفا عاما عن بداية العام الدراسي القادم وإجراءات طبع وتوريد الكتاب المدرسي، مطمئنا رئيس الوزراء عن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة والمؤسسات التابعة لضمان انطلاق عام دراسي بشكل جيد.