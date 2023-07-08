عون: سندعو الشركات العالمية لإجراء مسوحات في ليبيا

الوطن| رصد

قال وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية، محمد عون،“إن ليبيا ستدعو الشركات العالمية لإجراء مسوحات سيزمية في الأراضي الليبية والحدود البحرية العام القادم.

وأضاف“أن الشركات التركية ستكون صاحبة الأفضلية بين دول إيطاليا والنرويج وأمريكا؛ باعتبارها تمتلك البنى التحتية والمعدات الفنية اللازمة في مجال التنقيب والاستكشاف عن مصادر الطاقة التقليدية.

وفي صدد حاجة دول أوروبا لمصادر الطاقة التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي قال “نحن الأقرب والأسرع لدعم أوروبا بالنفط والغاز، فإن أوروبا وبعدما تم خفض استلامهم للكميات المطلوبة من روسيا، تحتاج إلى بديل، ونحن نصدر 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وبدأنا في زيادة تصدير النفط الخام لأوروبا لأنأي برميل يضاف للإنتاج اليومي سيكون تصديره إلى أوروبا“.

وأضاف،“سنستمر في زيادة إنتاج النفط خلال السنوات القادمة، حتى نصل إلى متوسط إنتاج يومي يبلغ مليوني برميل في فترة من 3 إلى5 سنوات“، مقابل متوسط إنتاج حالي يبلغ بين 1.2 – 1.3 مليون برميل يوميًا“.