المؤبد و10 آلاف دينار .. حكم لمتهم بجلب شحنة مؤثرات عقلية بغرض الاتجار في طرابلس

الوطن /متابعات

أكمل رئيس النيابة بمكتب النائب العام المستشار الصديق الصور ، التحقيق بواقعة جلب شحنة مؤثرات عقلية عبر البحر لغرض الاتجار بها، عقب أن تعمد شارٍ لها تزوير وثائق رسمية تضمَّنت إقراراً بإذن استيرادها من بلد المنشأ على خلاف الحقيقة، فقرر رفع الدعوى الجنائية قبِل من ارتكب الفعل المجرم.

وطابقت محكمة جنايات طرابلس الواقعة والأدلة المطروحة أمامها، ثم قضت في جلسة حكم الدعوى ،بإدانة المتهم، وأنزلت به عقوبة السجن المؤبد، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار، وحرمانه من حقوقه المدنية.