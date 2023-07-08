“أمن ربيانة” تتهم الحكومة المنتهية بالتقاعس عن دعمها لوقف تدفقات اللاجئين من السودان

الوطن| رصد

اتهم مدير مديرية أمن ربيانة جابر عبد الرحمن، الحكومة المنتهية بالتقاعس عن دعمها لوقف تدفقات اللاجئين من السودان ماأجبرهم على التوقف عن اعتراض المهاجرين، مؤكدًا زيادة عدد الأجانب غير النظاميين القادمين من الجنوب بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أنه أبلغ السلطات المنتهية بالموضوع، مؤكدًا أنه ذهب إلى طرابلس أكثر من مرة للحصول على الدعم، دون الحصولعلى قوات إضافية.

وأكد عبدالرحمن أنهم لا يملكون أي وسيلة لوقف تدفقات اللاجئين من السودان، سواء من حيث القدرة أو الأموال أو المأوى.

وبين أن العائلات النازحة من السودان وصلت إلى واحة ربيانة بشكل متقطع خلال الأسابيع القليلة الماضية، موضحاً أن بعضهم يغادر إلى وسط أجدابيا وجنوب غرب سبها، ويعيش آخرون في منطقة مؤقتة في المنطقة الحدودية بين السودان وليبيا في محافظة الكفرة.