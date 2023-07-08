مصر: مصلحة القاهرة وأنقرة المشتركة تتمثل في تعزيز استقرار ليبيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان أصدرا توجيهات للعمل من أجل الاستعادة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية.

وقال أبو زيد، إن هذه التوجيهات جاءت بعد التوصل إلى تفاهم بين القاهرة وأنقرة، حول جميع الموضوعات المتعلقة بالمصالح الإقليمية لكلا الطرفين، مشيرا إلى أن المحادثات الثنائية اتسمت بالشفافية والوضوح إذ عبرت مصر عن رؤيتها للاستقرار في المنطقة وحلولها المثالية للأوضاع في ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن المصلحة المشتركة لمصر وتركيا تتمثل في تعزيز استقرار ليبيا، بدعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليبقى الموقف المصري واضحا وقائما على حتمية عدم التدخل الأجنبي ورفض وجود القوات الأجنبية بكافة أشكالها والدعوة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية قريبا وتشكيل حكومة منتخبة.