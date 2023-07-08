” الليبية للموانئ” ترحب بتعزيز التعاون في المجال البحري مع جميع الشركات الراغبة

الوطن| ليبيا

شاركت الشركة الليبية للموانئ بالمؤتمر البحري العربي اليوناني المقام بالعاصمة اليونانية أثينا، وبحضور كل من: رئيس مجلس الإدارة محمد حميدان، وعضو مجلس الإدارة أحمد أبووذن، ومدير مكتب شؤون المجلس حسين الأخطل.

وبحث المؤتمر فرص تعزيز التعاون العربي اليوناني الاقتصادي البحري في مختلف مجالاته، ويعدّ المؤتمر فرصة هامة للشركة الليبيةللموانئ كونها كُبرى الشركات الليبية العاملة بمجال المناولة والخدمات البحرية.

وعبّر عضو مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ أحمد أبووذن في الجلسة التي خُصّصت للتعاون البحري المصري الليبي اليوناني عن رغبة الشركة في تعزيز التعاون مع جميع الشركات في المجال البحري؛ لمّا تشكله دولة ليبيا من موقع ملاحي هام واستراتيجي في جنوب المتوسط،مستعرضًا من خلال عرض مرئي ما تقدمه الشركة من خدمات.