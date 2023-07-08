اجواء ساخنة.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم (السبت 08 يوليو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 08 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا تزال الأجواء ساخنة نسبيا علي بعض مناطق الشمال الغربي بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق .

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-38)مْ على المناطق الساحلية، ومـابين (39-42)مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ ، وتسجل تراجع طفيف مساء يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ .