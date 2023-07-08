استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق غرب البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء ساخنة نسبيا علي بعض مناطق الشمال الغربي بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية.

والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (34-38)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (39-42)مْ على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-34)مْ ، وتسجل تراجع طفيف مساء يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-43)مْ.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-40)مْ .