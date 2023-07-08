زهيو: أصحاب الحقوق محبطون من انعدام وجود جهة يمكنهم التعويل عليها لمحاربة الفساد

ليبيا – عد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو، أن أصحاب الحقوق يشعرون بالإحباط من انعدام وجود جهة يمكنهم التعويل عليها لمحاربة الفساد، فضلا عن تداعيات قضية الإيفاد على استمرار هجرة العقول والكفاءات والمبدعين إلى خارج البلاد من دون رجعة.

زهيو ذكر في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، بما لحق ببعض الليبيين على يد التشكيلات المسلحة عندما خرجوا للتظاهر السلمي بمدن عدة بشرق وغرب البلاد للتنديد ببعض الأوضاع السلبية، وقال:”هذا القمع أدى فعليا لتراجع أعداد المحتجين”.