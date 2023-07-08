12 حاجاً.. حصيلة وفيات الليبيين في الحج

الوطن| رصد

أعلنت الهئية العامة لشؤون الحج والعمرة عن حصيلة عدد حالات الوفاة بين الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة والتي بلغت 12 حال وفاة، وذلك بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة لحجاج بعد أداء المناسك.

وأكدت الهيئة تكفل لجنة الرعاية الميدانية بإنهاء إجراءات تغسيل الحجاج المتوفين والصلاة عليهم بالحرم المكي ودفنهم بمقبرة الشرائع بمكةالمكرمة.

وأشارت الهئية العامة لشؤون الحج أنه ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات عودة الحجاج الليبيين من الأراضي المقدسة اعتبارًا من غدٍ السبتعلى متن جسر جوي تسيره النقالات الوطنية المتمثلة في كل من شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الجوية الأفريقية.