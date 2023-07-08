الرخصى: بحثنا مع رؤساء الأحزاب إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا

قال سامي الصيد الرخصى رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، إنه شارك ضمن فعاليات و برامج صناع السلام في ليبيا باجتماع لرؤساء الاحزاب بليبيا.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا أنه تمت مناقشة خطط الطريق متعددة المسارات لإعادة إطلاق العملية السياسية في البلاد وقد تم تحديد عدة أولويات وخطوات عمل لتحقيق هذا الهدف وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية والمهتمة بالقضية الليبية.

وأضاف “يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام وتعزيز العملية السياسية في البلاد ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تحقيق تقدم هام في العملية السياسية الليبية وإعادة الثقة بين الأطراف السياسية والاتجاه نحو الانتخابات والاستقرار السياسي والأمني”.