في ندوة أوبك.. عون: توفير غاز الطهي أكبر تحدي لحكوماتنا

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد إمحمد عون والوفد المرافق له في فعاليات اليوم الختامي للندوة العالمية التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبِك) بالعاصمة النمساوية فيينا فى الفترة من 5-6 يوليو 2023 فى دورتها الثامنة.

وعلى مدى يومين، تم التطرق فى هذه الندوة للعديد من الموضوعات والمحاور التي تهم كل الدول الأعضاء بالمنظمة.

ومن ضمن فعاليات هذه الندوة، عقدت جلسات حوارية وزارية، كان للوزير مساهمة فيها كمتحدث في حصة حوارية وزارية رفقة وزراء النفط العراقي و الإيراني و الكويتي، أوضح فيها الوزير رؤية واستراتيجية الوزارة لمستقبل قطاع النفط والغاز في ليبيا.

كما عقد عون والوفد المرافق له العديد من اللقاءات الثنائية مع بعض وزراء النفط والشخصيات النفطية العالمية سلط من خلالها الضوء على مؤملات النفط والغاز الصخري وحسب التقديرات الأولية فإن ليبيا تمتلك خامس أكبر احتياطي وهذا يحتاج إلى دراسات وتأكيد لذلك قامت الوزارة بتشكل فريق مشترك من العديد الجهات ذات العلاقة.

وأوضح عون أنه طلب من المؤسسة الوطنية للنفط طرح عطاءات لإستكشاف المناطق التي لم تستكشف بعد في البر والبحر.

وفي ختام هذه الندوة ، وعبر منصة أوبك الإعلامية- أشاد وزير النفط والغاز بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة أوبك لإستقرار الأسواق النفطية، وأثنى معاليه على التنظيم الجيد لهذه الندوة العالمية في دورتها الثامنة، كما أضاف بأن أكبر تحدي للدول والحكومات هو تحقيق التنمية الشاملة لشعوبها وفي مقدمتها توفير الكهرباء وغاز الطهي لكل موطن ، وخاصة الموطن الأفريقي.