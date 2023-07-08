تحركات نحو حكومة مصغرة.. خارطة طريق جديدة تلوح في أفق ليبيا

يخيم الترقب على المشهد الليبي، ويسود الحذر لما سوف يتم إعلانه خلال الأيام المقبلة بشأن القوانين الانتخابية وموعد الاستحقاقات المرتقبة.

فيما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي، يوم الإثنين المقبل، معنية لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وقال صالح إن مجلس النواب أصدر القوانين التي على ضوئها يتم إجراء الانتخابات، كما قام المجلس بدوره في سبيل إنجاز الاستحقاق، بحسب تعبيره.

تصريحات رأى فيه مراقبون مؤشرا على أن البرلمان لن يصادق، يوم الإثنين المقبل، على القوانين الصادرة عن لجنة (6+6)، إنما سوف يعيدها إليها للمراجعة وإعادة النظر في عدد من النقاط الخلافية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس مجلس النواب الليبي وجود اتفاق بينه وبين رئيس مجلس الدولة، خالد المشري؛ لتشكيل حكومة موحدة، تشرف على عملية الانتخابات في البلاد.

حول تلك القضية دار الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد».

وقال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، فرج زيدان، إنه يعتقد أن الأمور يجب أن تُفسر وفقا لما تسعى إليه الإرادات السياسية المتصارعة الآن، في إطار ما نلاحظه من ضغط داخلي وخارجي باتجاه إنجاز هذه القوانين.

وأضاف من بنغازي أن «ما يحدث بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، اللذين لديهما نفوذ على اللجان الفنية التي تعد مشاريع القوانين الانتخابية، أنا أعتقد أنها تكاد تكون نوع من المناورة السياسية في محاولة لقطع الطريق أمام ما يهدد به المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لتجاوز المجلسين والذهاب باتجاه لجنة رفيعة المستوى».

وتابع: «أعتقد أن الهدف الأساسي لرئيسي المجلسين هو صناعة مرحلة انتقالية جديدة، وإنشاء حكومة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أما مسألة الانتخابات فأنا أعتقد أنها آخر أجندات هذين الرجلين».

من جهته، قال السنوسي إسماعيل، وهو متحدث سابق باسم المجلس الأعلى للدولة: «في اعتقادي ان الأمر ربما نأخذه من ناحية أخرى، فما توصلت إليه لجنة (6+6) هو أقصى ما يمكن التوافق حوله، لأن فتح هذه القوانين من جديد سيعود بنا إلى مربع ما قبل اتفاق بوزنيقة».

وأضاف من طرابلس أنه «حسب التعديل 13 الذي أقره مجلس النواب، فهذه القوانين لا تحتاج الآن إلا لإصدار من مجلس النواب، دون تطرق لأي تعديلات، وأنا أعتقد أن مجلس النواب ربما تكون هناك عرقلة في هذا الاتجاه، ليس بسبب نية إعادة فتح القوانين، ولكن ربما بسبب خارطة الطريق التي يزمع المجلسان أن يمضياها باعتبار ضرورة وجود حكومة موحدة في ليبيا، وربما تحتاج خارطة الطريق لمزيد من الوقت من أجل التوافق حولها، لكي يكون هناك اتفاق نهائي بين المجلسين على أن تصدر القوانين وفي نفس الوقت تصدر هذه الخارطة بموافقة المجلسين».(الغد)