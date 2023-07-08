اطلاق مبادرة جديدة للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي في ليبيا

في تونس، أطلقت شبكة صناع السلام في ليبيا مبادرة تضم أحزابا ومنظمات سياسية ومنظمات من المجتمع المدني وشيوخ قبائل، لصياغة مقترح خريطة طريق متعددة المسارات لإعادة إطلاق العملية السياسية.

وتقدم المبادرة مقترحاً لـ«خريطة طريق» تتناول الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي، وإعادة إطلاق العملية السياسية، ويُركز النهج العام للمبادرة على تقديم ضمانات لأطراف الصراع من خلال الاتفاق على إطار توافقي لتنظيم الانتخابات، وتجديد شرعية المؤسسات، إضافة إلى تمهيد الطريق لمزيد التوافق بشأن القضايا الجدلية المرتبطة بالصراع خلال العقد الماضي، وبناء أساس للمصالحة الوطنية.