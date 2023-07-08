سيناريوهات معقدة تنذر بمباراة فاصلة لحسم الدوري الليبي

خلطت نتائج الجولة الثالثة من سداسي التتويج ببطولة الدوري الليبي الأوراق، إذ زادت المنافسة حدة، وبات هناك منافسة ثلاثية على لقب البطولة المحلية.

وشهد الأسبوع الثالث من السداسي تعادلاً سلبيًا للمتصدر الأهلي طرابلس أمام الهلال، وفوز الأهلي بنغازي في الديربي أمام النصر 2-1 وتعادل بين الاتحاد وجاره أبو سليم (2-2) أطاح بآمال الفريقين في للمنافسة على اللقب.

صراع ثلاثي

ستكون المنافسة على أشدها بين الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والهلال مع انطلاق الجولة الرابعة، حيث يتصدر الأول السداسي برصيد 7 نقاط، والثاني وصيفًا برصيد 6 نقاط.

فيما يأتي الأخير ثالثًا برصيد 3 نقاط، وبذات الرصيد يأتي النصر رابعًا، وأبو سليم خامسًا بنقطتين، وأخيرًا الاتحاد بذات الرصيد.

وستكون أكثر المباريات حسمًا الجولة المقبلة لقاءات الأهلي طرابلس وأبو سليم ومواجهة ديربي الهلال والأهلي بنغازي.

ففي حالة فوز الأهلي طرابلس وتعادل الهلال والأهلي بنغازي أو فوز الهلال، سيتوج الأهلي طرابلس رسميًا بلقب البطولة وفي حالة فوز الأهلي طرابلس وفوز الأهلي بنغازي فسيؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

أما في حالة تعادل أو خسارة الأهلي طرابلس وفوز الأهلي بنغازي سيصبح الأهلي بنغازي الأقرب للتتويج ويحتاج للفوز في آخر جولة، والتي ستجمعه مع أبو سليم لضمان اللقب دون النظر إلى نتيجة ديربي الأهلي طرابلس والاتحاد.

في حالة خسارة الأهلي طرابلس وفوز الهلال في الجولة المقبلة فسيحتاج الهلال للفوز في آخر جولة أمام النصر مع تعثر الأهلي طرابلس في آخر لقاء أمام الاتحاد عندها سيتوج الهلال باللقب.

يعتقد الكثيرين أنه من المستحيل أن تكون هناك مباراة فاصلة لتحديد لقب الدوري الليبي، ولكن بالرغم من التعقيدات قد نشهد لقاء فاصل في حالة تعادل الأهلي طرابلس في الجولتين المقبلتين مع أبو سليم والاتحاد دون أهداف، وفوز الهلال على الأهلي بنغازي، وعلى النصر (2-0) أو فوزه بمباراة (1-0) وأخرى (3-0)، أي يسجل 4 أهداف في المباراتين، عندها سنشهد مواجهة فاصله تجمع الأهلي طرابلس والهلال.(كوورة)