ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج الليبيين إلى 12 حالة وفاة

العنوان-طرابلس

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة إلى 12 حالة وفاة، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة لحجاج بعد أداء المناسك.

ونقلت الهيئة عن رئيس لجنة الرعاية الميدانية شرف الدين النجار أنه جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة بين الحجاج الليبيين خلال اليومين الماضيين في مكة المكرمة، وهم: الحاج مصطفي أحمد محمد حاج صالح من المنطقة الجنوبية، والحاج حسن مفتاح مصباح بن عائشة من المنطقة الوسطى، والحاج سالم عبدالله البلعزي من منطقة ضواحي بنغازي، منوهة إلى أنهم توفوا في مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج.

وأكدت الهيئة أن لجنة الرعاية الميدانية تكفلت بإنهاء إجراءات تغسيل الحجاج المتوفين، والصلاة عليهم في الحرم المكي، ودفنهم بمقبرة الشرائع في مكة المكرمة، لافتة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى هذه الساعة هو 12 حالة وفاة.

ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلات عودة الحجاج الليبيين من الأراضي المقدسة بدءا من غدٍ السبت على متن جسر جوي تسيره النقالات الوطنية، المتمثلة في كل من شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الجوية الأفريقية.