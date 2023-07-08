الأمين: الدبيبة والمنفي رضخوا لرؤيا نورلاند بتشكيل لجنة عليا تلغي دور المركزي

ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا،إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رضخوا لرؤيا السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بتشكيل لجنة عليا تلغي دور المركزي من أجل البقاء في السلطة.

الأمين وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” الدبيية والمنفي من أجل البقاء رضخوا لرؤيا السفير الأمريكي بتشكيل لجنة عليا تلغي دور المركزي وتصنع جسم مشبوه فوق الأجهزة الرسمية والقوانين المعمول بها ،وكل من يكون عبدا لسلطة يقدم أي شيء من أجلها وسوف يدفع الجميع ثمن فتح هذا الباب الذي لن يغلق”.