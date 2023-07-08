الطقس في ليبيا.. أجواء ساخنة ودرجات الحرارة تصل لـ 43

يتوقع خبراء الطقس، بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، اليوم السبت، استمرار الأجواء ساخنة نسبيا علي بعض مناطق شمال غرب ليبيا، بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 39 و42 درجة مئوية على الدواخل.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا مساء غد على مناطق الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.