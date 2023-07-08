الصغير: لجنة الترتيبات المالية التي يرغب الرئاسي بتشكيلها تتكون من عصابة فجر ليبيا

ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، على قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” بغض النظر عن أحقية المنفي في إصدار هذا القرار المخالف لكل الوثائق الدستورية الساري منها والمنهي والقوانين المالية، وبغض النظر عن توقيت القرار الذي لا يعدوا كونه محاولة امتصاص غضب واستقطاب تأييد وهمي”.

وأضاف الصغير: “ما لفت نظري هو أن 15 عضوا من أصل 17 في هذه اللجنة هم من عصابة فجر ليبيا وحكومات طرابلس بعد 2014، والقرار ينص على أغلبية الثلثين يعني مسبقاً، فلا تتوقعوا إصلاح أو عدالة من ذات العصابة”.