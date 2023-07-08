وزير النفط: ليبيا تحتاج لمضاعفة إنتاجها من الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية

يرى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محمد عون، أن ليبيا بحاجة إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز، لتلبية الاحتياجات المحلية.

وفي تصريحات صحفية له، أعرب عون عن أمله في زيادة الإنتاج النفطي في غضون خمس سنوات بدرجة كافية، لتصبح ليبيا المصدر الرئيسي للخام إلى إيطاليا وأوروبا.

وأوضح وزير النفط، أن مؤسسة النفط الوطنية تجري مباحثات مع شركة إيني الإيطالية، لتطوير حقول الحمادة للغاز من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال عون: “نعمل على تغذية عديد من محطات الطاقة بالوقود المسال الذي نستورده. لهذا علينا زيادة إنتاج الغاز، ولهذا وقعنا اتفاقا مع شركة إيني، ونناقش الآن تطوير حقول الغاز في الحمادة”.

وأضاف عون: “نصدر الغاز إلى إيطاليا، لكن ليس بالكمية الكافية التي نرغب من خلالها في إحداث تغيير في أوروبا، سيستغرق الأمر سنوات. لدينا عديد من اكتشافات الغاز، لكنها غير مطورة بعد، وفور أن نطورها في غضون خمس سنوات، كما أتوقع، سنكون في موقع يسمح لنا بزيادة صادراتنا من الغاز”.