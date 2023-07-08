“اعويدات” يبحث مع مدير عام المركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية أوجه التعاون المشترك

الوطن/متابعات

بحث مدير مركز بحوث ودراسات الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة بجامعة وادي الشاطئ أبو بكر اعويدات، مع المدير العام للمركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة الشمسية في طرابلس يوسف النعاس، أوجه التعاون بين الجانبين.

وعقد الاجتماع في إطار التعريف بمركز بحوث ودراسات الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة بجامعة وادي الشاطئ، والبحث عن شركاء في مجال البحوث العلمية والتطبيقية ومد جسور التعاون بين المركز ونظرائه المحليين والدوليين وتبادل السيدان وجهات النظر حول الاطار العام لإنشاء تعاون علمي بين المركزين.

يشار إلى أن المركزين نشرا في فترة سابقة العديد من البحوث المشتركة الاصيلة والتي تم نشرها في العديد من الدوريات والمؤتمرات المحلية والدولية .