الشؤون الاجتماعية تعلن انطلاق العملية الانتخابية لبرلمان أطفال ليبيا

أعلنت وزيرة الشوؤن الاجتماعية عن انطلاق العملية الانتخابية لبرلمان أطفال ليبيا التابع للوزارة.

وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم الإعلان عن انطلاق العملية الانتخابية لبرلمان أطفال ليبيا بمسرح مركز الأمل للصم وضعاف السمع بحضور فرج مجاهد وكيل الوزارة لشؤون الفروع رئيس اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية والأمين العام لبرلمان اطفال ليبيا ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وعدد من رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المشرفة على العملية الانتخابية.

وأكدت الوزيرة في كلمتها على مبدأ المشاركة وترسيخ قيم الديمقراطية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع أطفال ليبيا وأعلنت عن انطلاق العملية الانتخابية الدورة الثانية لبرلمان أطفال ليبيا

ودعت رئاسة برلمان اطفال ليبيا نائب رئيس البرلمان العضو سماء الحسن بن سعود جميع الأطفال للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات.

وجرى خلال المؤتمر الصحفي عرض شريط مرئي تعريفي ببرلمان أطفال ليبيا البرلمان وآليات العمل الخاصة بالعملية الانتخابية.