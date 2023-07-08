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انطلاق انتخابات مجالس البلديات في البيضاء

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات 

انطلقت صباح اليوم السبت عملية إجراء انتخابات مجالس البلديات ببلدية البيضاء بعد فتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام مواطني البلدية في خطوة تؤكد وفاء الحكومة الليبية لتحقيق هذا الاستحقاق الانتخابي وتنفيذًا لإرادة المواطنين في انتخاب من يمثلهم وتحقيق مطالبهم .

من جهته قام رئيس اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية جمال عبد الشفيع بالمشاركة في العملية الانتخابية التي شهدتها بلدية البيضاء  .

ودعت الحكومة الليبية كافة البلديات إلى الإستعداد للحذو بهذه الخطوة الوطنية لتعزيز نزاهة الانتخابات وترسيخ مبدأ التداول السلمي وتحقيق متطلبات مواطنيها واحتياجاتهم .

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الوطن الليبية

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