شركة الكهرباء: استبدال عوازل خطوط نقل الطاقة المتهالكة

أكدت الشركة العامة للكهرباء تواصل العمل على استبدال جميع عوازل خطوط نقل الطاقة المتهالكة ذات الضغط العالي في بعض المناطق.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام الفرق الفنية بالعمل على استبدال العوازل القديمة والمتهالكة بأخرى جديدة لعدد ( 6 ) أبراج على دائرة التميمي / مراوة رقم ( 1و2 ) جهد 220 ك.ف.

وأشارت الشركة إلى تواصل العمل إلى حين الانتهاء من استبدال جميع العوازل القديمة والبالغ عددها (412) عازلًا لكامل أبراج الخطوط التي تعرضت في وقت سابق للتآكل نتيجة للعوامل الجوية.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الأعمال التي تجري بإشراف ومتابعة دائرة النقل الشرقية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة تأتي في إطار سعي الشركة لتطوير شبكة النقل ولضمان استمرارية سريان التيار الكهربائي دون انقطاع.