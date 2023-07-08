| عون  يعلق على تهديدات غلق إنتاج النفط ويؤكد حاجة ليبيا لمضاعفة إنتاجها من الغاز

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2023/07/08 على الساعة 10:25

: أعرب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، عن القلق إزاء التهديدات الصادرة من بعض الأطراف الليبية بعرقلة الإنتاج النفطي، وذلك في خضم جدل بشأن تهديد الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بـ”منع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما” عبر اللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان “القوة القاهرة”، لحين استكمال الإجراءات القضائية بشأن “فرض الحظر الإداري على إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”.

وقال عون، في تصريح لموقع “ستاندرد & بوروز” العالمي، نُشر أمس الجمعة: “آمل أن يدرك الليبيون أن ذلك ليس في مصلحة الشعب الليبي. لهذا عليهم التخلي عن هذه الفكرة”، موضحا أنه لم يكن جزءا من النقاشات التي جرت بين حكومة الوحدة الوطنية وقوات القيادة العامة.

حاجة ليبيا إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز

من جهة أخرى، أكد عون حاجة ليبيا إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز، لتلبية الاحتياجات المحلية، معربا عن الأمل في زيادة الإنتاج النفطي في غضون خمس سنوات بدرجة كافية، لتصبح ليبيا المصدر الرئيسي للخام إلى إيطاليا وأوروبا.

وأوضح عون، أن مؤسسة النفط الوطنية تجري مباحثات مع شركة “إيني” الإيطالية، لتطوير حقول “الحمادة” للغاز من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما لفت على هامش اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا إلى أن حكومته “تعمل على تغذية عديد من محطات الطاقة بالوقود المسال الذي نستورده. لهذا علينا زيادة إنتاج الغاز، ولهذا وقّعنا اتفاقا مع شركة إيني، ونناقش الآن تطوير حقول الغاز في الحمادة”.

وأضاف عون: “نصدر الغاز إلى إيطاليا، لكن ليس بالكمية الكافية التي نرغب من خلالها في إحداث تغيير في أوروبا. سيستغرق الأمر سنوات. لدينا عديد من اكتشافات الغاز، لكنها غير مطورة بعد، وفور أن نطورها في غضون خمس سنوات، كما أتوقع، سنكون في موقع يسمح لنا بزيادة صادراتنا من الغاز”.

يشار إلى أن إنتاج الغاز الليبي بلغ ثلاثة مليارات و175 مليونا و813 ألفا و729 مترا مكعبا خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تأكيد عون على أن “ليبيا قادرة على زيادة الإنتاج النفطي إلى 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا في العام 2024، في إطار خطتها لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل على المدى المتوسط”. كما بيّن عون أن “هدفنا هو إنتاج مليوني برميل يوميا، وهذا مشروع إستراتيجي تعمل عليه مؤسسة النفط الوطنية، ونعمل بجد كبير لإصلاح الآبار”.

المصدر: صحيفة بوابة الوسط