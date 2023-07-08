“إسكان دبيبة” تحيل ملفات عدد من متضرري تاورغاء إلى وزارة التخطيط

أحالت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عدداً من الملفات التي استوفت الشروط الخاصة بالتعويضات للمتضررين في تاورغاء إلى وزارة التخطيط، لإصدار التفويضات المالية بشأنها.

وعقد وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولى اعضومة المهدي، اجتماعاً مع مدير مكتب مشروعات المنطقة الوسطى بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مراجع أحمد ميلاد، بحضور رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة ناصر ارفيدة.

وقالت وزارة الإسكان والتعمير إن الاجتماع جرى خلاله استعراض أعمال وتقارير المكاتب الهندسية الاستشارية المكلفة بمنطقة تاورغاء، والاتفاق على إعداد موقف تنفيذي بخصوص ما جرى إنجازه من عمليات الحصر، والتواصل مع المجلس المحلي لتاورغاء بشأن استيفاء النواقص والمستندات المطلوبة وفق قرار مجلس الوزراء رقم «271» لسنة 2012.

وأعرب وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة عبدالمولي، في ختام الاجتماع، عن تقديره اللجنة المركزية لتعويضات المباني المتضررة، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، لمجهوداتهم المبذولة من أجل معالجة أوضاع أهالي المنطقة، ورفع المعاناة عنهم.