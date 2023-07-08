“القطراني” يتابع انطلاق عملية إجراء انتخابات مجالس البلديات وفتح أبواب الاقتراع

تابع نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني صباح اليوم السبت، انطلاق عملية إجراء انتخابات مجالس البلديات وفتح أبواب الاقتراع؛ وذلك لاستقبال الناخبين في انتخابات المجالس البلدية لكل من بلديات البيضاء واجدابيا ووردامة وساحل الجبل وعمر المختار.

وجاءت تلك المتابعات انطلاقًا من حرصه على الالتزام بالمسار الديمقراطي وحرص الحكومة الليبية في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي لانتخابات المجالس البلدية في أجواء حرة ونزيهة وشفافة، وبتضافر جهود اللجان الفرعية والقيادة العامة للجيش الليبي والأجهزة الأمنية، ليكون عرسًا ديمقراطيًا مميز .