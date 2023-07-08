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الارصاد: كتلة هوائية ساخنة ترفع درجات الحرارة فوق معدلاتها وتؤثر على هذه المناطق

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

حذر المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس المتوقعة أن تشهد الاجواء تأثرها بكتلة هوائية ساخنة تؤثر علي مناطق الشمال الغربي هذا اليوم ويوم الغد.

واضاف التقرير ان الكتلة الهوائية تعمل علي إرتفاع نسبي في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الفصلية حيث تتراوح هذا اليوم على المناطق الساحلية مابين ( 34- 38 )مْ ، وعلى مناطق الدواخل مابين ( 39 – 42 )مْ.

ووفقا للتقرير تكون الأجواء معتدلة علي مناطق الشمال الشرقي مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية , وتبقي درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية على مناطق الجنوب.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل درجات الحرارة تراجع منتصف هذا الأسبوع على مناطق الشمال الغربي خاصةُ على المناطق الساحلية.

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