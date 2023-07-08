فكيرين: انتخابات المجلس البلدي البيضاء.. ناجحة

قال رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي فرع البيضاء وليد فكيرين إن انتخابات المجلس البلدي البيضاء انطلقت السبت على تمام الساعة التاسعة صباحا وسيبقى الباب مفتوحا أمام الناخبين حتى السادسة مساء.

أضاف في تصريحات صحفية أن قوائم المترشحين بلغت عشر قوائم بالإضافة إلى 12 مترشحا مستقلا، والضغط كبير على لجنة الانتخابات من شدة الإقبال رغم وجود 36 مركزا و 88 محطة انتخابية مقسمة بين رجال والنساء، و الأمور تسير بشكل جيد جدا رغم الإقبال الكبير من قبل المواطنين الذين أوضحوا الرغبة في إجراء انتخابات المجلس البلدي وهذا مؤشر على نجاح العملية الانتخابية.