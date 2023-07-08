ضمن مبادرة الطبيب الليبي.. إجراء عمليات قلب بمستشفى سبها

ضمن مبادرة الطبيب الليبي باشر أطباء القلب اليوم السبت في إجراء العمليات لمرضى القلب من كافة مناطق الجنوب داخل مستشفى سبها الطبي وذلك عقب إجراء الكشوفات فور وصولهم يوم الأمس الجمعة.

وبينت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن هذه القافلة تعد الثانية ضمن مبادرة الطبيب الليبي والأولى في مجالها والتي يتم تسييرها إلى الجنوب الليبي.

وأشارت الوزارة إلى أن القوافل الطبية بمختلف تخصصاتها تصل تباعًا إلى مناطق الجنوب الليبي وفق خطة مبادرة الطبيب الليبي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتدريب الكوادر الطبية وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية