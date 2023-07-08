تحذيرات قوية.. ليبيا تتعرض لموجات من الاشعة فوق البنفسجية المسببة لسرطان الجلد

حذر خبراء اليوم السبت، من ارتفاع مؤشر الاشعة فوق البنفسجية في ليبيا، حيث تتعرض البلاد لموجات من الأشعة فوق البنفسجية “التي تسبب سرطان الجلد” خلال اليوم السبت وغدا الاحد.

وبحسب الخبراء تمتد الموجات من الساعة 11 صباحاً الى 3:30 عصراً، محذرين من التعرض المباشر لاشعة الشمس خلال اليومين القادمين، ويُنصح بإستخدام واقيات الشمس لحماية البشرة.

وبحسب الارصاد فإن كتلة هوائية ساخنة تؤثر علي مناطق الشمال الغربي هذا اليوم ويوم الغد حيت تعمل علي إرتفاع نسبي في درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الفصلية حيث تتراوح هذا اليوم على المناطق الساحلية مابين ( 34- 38 )مْ ، وعلى مناطق الدواخل مابين ( 39 – 42 )مْ.

وتكون الأجواء معتدلة علي مناطق الشمال الشرقي مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية , وتبقي درجات الحرارة ضمن معدلاتها الفصلية على مناطق الجنوب، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجع منتصف هذا الأسبوع على مناطق الشمال الغربي خاصةُ على المناطق الساحلية.