لاغا: رئيس تونس ينسق لقمة مع الدبيبة من أجل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم

الوطن/رصد

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور محمد لاغا، إن الاتحاد الأوروبي ينسق مع رئيس تونس قيس سعيد لكي يتم ترحيل المهاجرين إلى ليبيا وقيس سعيد يجهز لقمة مع رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميدالدبيبة” في هذا الشأن، مبينًا أن الدبيبة سيقبل الموضوع بحجة إعادتهم إلى بلدانهم.

وأضاف في تصريحٍ صحفي: ” بالتأكيد نهاية عودتهم هي الاستقرار في حوض مرزق الذي مساحته ضعف الجمهورية التونسية”.

وبين أن الاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية، في اجتماعات متواصلة بشأن مرزق بحجة تنمية المنطقة، وتشكيل لجنة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية.