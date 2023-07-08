الشريف: عجز ميزان المدفوعات في ليبيا يتفاقم 

تعليقاً على بيان الإيراد والإنفاق الخاص بالفترة من يناير إلى يونيو 2023 والذي نشره مصرف ليبيا المركزي حديثاً٬ قال الباحث الاقتصادي إدريس الشريف أن خلاصة ما أظهرته البيانات هو “تفاقم في عجز ميزان المدفوعات وتقلص في فائض الميزانية”.

وأوضح في تدوينة بفيسبوك أن ما أسماه بـ “عجز ميزان المدفوعات” و المستمر منذ بداية هذا العام قد تجاوز حاجز 11 مليار دولار٬ وذلك رغم تحسن مستويات إنتاج النفط خلال الفترة الأخيرة٬ وعاز الشريف ذلك إلى “تقلص إيراد مبيعات النفط الذي تحوله مؤسسة النفط الى مصرف ليبيا المركزي لأسباب غير معروفة” وفي هذه الحالة ليس أمام المصرف المركزي من وسيلة لتغطية هذا العجز إلا اللجوء إلى الاحتياطي الذي تحوم شكوك كثيرة حول قيمته الفعلية.

الجدير بالذكر أنه طبقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي فقد وصل ما تم تحصيله من إيرادات حتى نهاية يونيو من العام الجاري إلى 49.5 مليار دينار، وما تم إنفاقه من قبل حكومة الوحدة الوطنية في ذات الفترة وصل إلى 45 مليار دينار.