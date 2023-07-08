القطراني يتابع العملية الانتخابية لمجالس البلديات في اجدابيا

أجرى نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب علي القطراني زيارة لمدينة اجدابيا.

وقالت الحكومة الليبية في بيان عبر “فيسبوك” إن القطراني رافقه في الزيارة وزير الداخلية اللواء عصام بوزريبة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وكان في استقباله مدير مديرية أمن اجدابيا اللواء أحمد المسماري ، ونائب رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بالمدينة.

وتفقًد القطراني خلال الزيارة عدد من مراكز انتخابات المجالس البلدية ببلدية أجدابيا في إطار متابعته الشخصية لسير العملية الانتخابية التي انطلقت صباح اليوم السبت في عدد من البلديات والاطلاع على مجريات العملية الانتخابية بالمدينة ، وفق البيان.

واستمع القطراني والوفد المرافق له لشروح رئيس مركز الاقتراع الشهيد عطية الكاسح وعضو اللجنة الفرعية لانتخاب مجلس البلدي اجدابيا علي عبد الرحيم زيدان وأعضاء المركز حول سير عملية الاقتراع.

وأثنى النائب على الدور الفعًّال لإدارة تأمين وحماية مراكز الانتخابات ولكافة الأجهزة الأمنية بالبلدية ، بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي وأعضاء اللجنة الفرعية لانتخاب المجالس البلدية، مثمنًا جهودهم التي يبذلونها لإنجاح هذا العرس الانتخابي.