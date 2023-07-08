“الزني” يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث الشأن الشبابي على الصعيد الدولي

الوطن| رصد

التقى وزير الشباب بالحكومة المنتهية الولاية فتح الله الزني، اليوم الجمعة، في العاصمة الأذربيجانية، مع وزير الشباب بجمهورية أذربيجان فريد غايبوف، لبحث مواضيع تتعلق بالشأن الشبابي على الصعيد الدولي.

و ناقش الطرفان إمكانية عقد اتفاقية تعاون مشترك في مجال بناء قدرات القادة الشباب وتنمية مهاراتهم، و إمكانية البدء في برنامج التبادل الشبابي، وتنسيق المواقف المشتركة في المنظمات الدولية.

وأثنى الزني على المجهودات المبذولة من قبل نظيره الأذربيجاني، في سبيل تنمية القطاع الشبابي والرفع من مستوى الكفاءة لدى الشباب.