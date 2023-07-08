وزارة الداخلية: العثور على 2 كيلو كوكايين داخل البحر في تاجوراء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط 2 كيلو من مادة يشتبه في أنها مخدر الكوكايين عثر عليها داخل البحر في تاجوراء.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الإدارة العامة لأمن السواحل سلم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اليوم السبت 2 كيلو من مادة يشتبه أنها كوكايين عثر عليها داخل البحر في تاجوراء.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذا جاء تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف بتكثيف عمل الدوريات الساحلية لمكافحة التهريب وتامين السواحل.