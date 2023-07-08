الغرياني: حفتر يدعي انه يتحدى الأمريكان ونحن نعرف أنهم هم من مكنوه

ليبيا – علق مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على حرق المصحف الشريف في السويد، مطالبًا بالمقاطعة الاقتصادية التي ستؤثر عليهم وتجعلهم يرجعون عن غيهم ويعتذرون للمسلمين ويكونوا عبرة لغيرهم حتى لا يتكرر هذا المشهد “المهين” بحسب قوله.

الغرياني تطرق خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد لخارطة الطريق التي يتم الحديث عنها من قبل مجلسي النواب والدولة معتبراً أن الهدف منها الضحك على الشعب واستعمال لأموال الدولة في أكلها للباطل تحت اسم أجسام منتهية الصلاحية.

وأكد أن الفساد القائم في ليبيا يمنع اجراء الانتخابات في ظل وجود المجلسين واستمرارهم بهذا التلاعب، مشيراً إلى أن وجودهم يمنع إقامة الدين فالمؤتمر الوطني أصدر قرار باعتماد تعديل القوانين المعمول بها في ليبيا كلها بما يوافق الشريعة الاسلامية وعمل بها لمدة عام أو أقل لكن المجلسين أبطلوا هذا العمل.

أما بشأن تصريحات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر رأى أن حديثه لا معنى له وياتي للابتزاز ولتدفع له الحكومة الأموال لأن هناك تضييق مالي عليه، خاصة في ظل مطالبة من وصفهم بـ”المرتزقة” بالأموال حسب زعمه.

وفيما يلي النص الكامل:

أنبه على جريمة حرق المصحف في السويد والتي تعد جريمة منكرة وليست جريمة شخصية كما يسوقها البعض، هذه جريمة ارتداد مسلحة فيها تشهير بأمر الدين والإسلام والسويد حمت المجرم بالسلاح ورجال الأمن لينفذ ما يريد من هذه الجريمة النكراء الذي رمى بها في وجوه المسلمين وقالوا إنها حرية شخصية، أدنى ما نطلبه هي المقاطعة الاقتصادية وتؤثر عليهم وتجعلهم يرجعون عن غيهم ويعتذرون للمسلمين ويكونوا عبرة لغيرهم حتى لا يتكرر هذا المشهد المهين.

ما جرى هذا الأسبوع من محاربة المجرمين داخل البلاد أمر موفق واطلب المزيد منهم ومن يهربون البشر والبنزين والوقود والسلاح والمخدرات والمسكرات عملهم من الفساد في الأرض يستحقون به العقوبة الرادعة ونطلب منهم تنفيذ حكم الله فيهم ولو نفذ في حالتين لوفر على الحكومة والمسؤولين والنيابات جهد كبير ووجدوا نفسهم في راحة تامة هذه الأحكام تعطي الحياة والأمل للناس دون أي مجهود. ما جرى هذا الأسبوع عمل موفق يجب أن يستمر ومطلوبة ومرغب فيها شرعاً وعرفاً ويجب أن تستمر ولا تتوقف حتى يقطع دابر هؤلاء المجرمين.

إن أردت أن ترتب ما يصدر تحت البرلمان ومجلس الدولة باسم خارطة الطريق يمكن أن تجدها المائة من خرائط الطريق التي يطلقونها وهي ضحك على الناس واستعمال لأموال الدولة في أكلها للباطل تحت اسم اجسام منتهية الصلاحية وتعرف الفساد القائم في ليبيا والذي يمنع وجود الانتخابات وجودهم هم وكل عضو في المجلسين يعرفون أن ما يمنع الانتخابات هو استمرارهم في هذا التلاعب ومنهم من يصرح بذلك وعندهم الجرأة وخوف الله وهؤلاء يعلنون عما يفعلونه من فساد وظلم في بلادنا ولكن الآخرون الاعضاء سواء من يعلنون العون والطاعة والوقوف مع هذا الرئيس أو ذاك أو كانت المجموعة الأخرى التي تسمي نفسها معارضة شكلية هؤلاء كل واحد منهم مسؤول بشكل مباشر لأنهم يعلمون أنهم لو تركوا المكان انتهى الفساد والدمار في ليبيا، وجودهم يمنع إقامة الدين ونعرف أن المؤتمر الوطني اصدر قرار باعتماد تعديل القوانين المعمول بها في ليبيا كلها بما يوافق الشريعة الاسلامية وعمل بها سنة أو أقل والمجلسين أبطلوا هذا العمل.

البرلمان مع أنه منتهى الصلاحية زور على الناس وقال إن القرارات الصادرة من المؤتمر الوطني موقوفة والمجلس الآخر وافق ولم يعترض، السكوت عن هذا ماذا يسمى؟ يرفض حكم الله ويقول نريد حكم غيره لا يغرنكم الأموال أنتم تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وتأخذون المرتبات والسفريات وتتركون الخير الذي هو مصيركم، كل عضو منكم سواء يسمي نفسه معارضة أم لا وجوده في هذا المكان الذي يقرر استمرار الفساد في الأرض واستمرار نهب الأموال واستبعاد الشريعة من الحكم على كل واحد أن يسأل نفسه ماذا يكون مصيره عندما يرجع لربه.

لو تركتم مناصبكم وقلتم تريدون الحق، كيف تسمحون لأنفسكم أن تكونوا تغطية للظلم الذي يفعله حفتر والذي بالفعل أول أمس كل ما فعله من جرائم اعتبره اصلاح وكل ما نهب من أموال الناس والمصارف ومن بيع الخردة والنفط وكل ما فعله من استيلاء على الممتلكات والاستنجاد بالأجنبي والمرتزقة يعتبر نفسه لم يأخذ حقه ويطالب الحكومة بالإصلاح، لا شك أنه كلام لا معنى له وياتي للابتزاز ولتدفع له الحكومة الأموال لأن هناك تضييق عليه، المرتزقة تريد أموال لذلك أتجه للحكومة لتدفع ويقول نعطيكم لشهر 8 و إلا نجيش الجيوش ويدعي انه يتحدى الأمريكان وهذا استخفاف فينا، نحن نعرف أن الامريكان هم من مكنوه ولو أرادوا أن ينزعوه لنزعوه في دقائق قليلة وهذا يتصرف كما تصرف القذافي لا يعير اهتمام بالأمريكان وهو يأتمر بأمرهم.