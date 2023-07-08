عميد “زلة”: لدينا نقص في الأطباء المتخصصين

كشف عميد بلدية زلة علي عبد الجليل عن معاناة لبلدية من نقص الأطباء المتخصصين.

وقال عبد الجليل في تصريح صحفي: “تعاقدنا على مشاريع فتح الطرق الزراعية مع مصلحة الطرق والجسور، وحتى الآن لم نر شيئا على الأرض”.

وأضاف: “لدينا نقص في الأطباء المتخصصين ونضطر لنقل الحالات حتى حالات الولادة إلى أقرب مستشفى في الجفرة”.

وتابع عبد الجليل: “نحن منطقة محاطة بالحقول النفطية من كل الجهات والخدمات التي تقدم للبلدية ضعيفة جدا، ويفترض على المؤسسة الوطنية للنفط إعطاء الأولوية للمنطقة للاستفادة من مشاريع التنمية المستدامة، وهناك تقصير واضح من قبل المؤسسة في هذا الجانب”.